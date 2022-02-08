В Омске экс-начальник полиции Евгений Быков предстанет перед судом

Евгений Быков обвиняется по статье 290 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что завтра, 9 февраля, в Кировском районном суде состоится первое заседание по уголовному делу Евгения Быкова.

Напомним, что в апреле 2021 года Евгения Быкова задержали у ТК «Метромолл» по подозрению в получении взятки размером 300 тысяч рублей. Мужчина утверждал, что ему передают долг, а не взятку.

По информации следователей подозреваемый покрывал деятельность «массажной» организации. Общая сумма взятки, в которой подозревается Быков, составила более 3 млн рублей.