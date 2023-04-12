Виталий Хоценко предложил привлечь военных к строительству соцобъектов в Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Сегодня, 12 апреля, Виталий Хоценко обсудил с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым возможность подключить военных к строительству проблемных социальных объектов — детсадов, школ и больниц.

— Опыт у Военно-строительного комплекса колоссальный. Знаю это по своему прежнему месту работы. ВСК строят быстро и на совесть. Убежден, это именно то, что сейчас нужно Омской области, чтобы оправдать ожидания наших жителей, — отметил Хоценко.

Напомним, Виталий Хоценко в первую неделю с момент назначения главой Омской области уделяет особое внимание ходу строительства социальных объектов. Так, в начале апреля он посетил стройплощадки школ в микрорайонах «Прибрежный» и «Ясная Поляна». Если ходом работ на первом объекте Хоценко остался доволен, то второй вызвал у него массу вопросов. Нерадивому подрядчику глава региона пригрозил расторжением контракта и внесением в реестр недобросовестных поставщиков. Он заверил, что подобная участь ждет абсолютно всех, кто будет срывать сроки строительства объектов по нацпроектам. Позднее министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил Виталия Хоценко за столь пристальное внимание к созданию образовательной инфраструктуры.

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