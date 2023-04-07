Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с министром просвещения РФ Кравцовым

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Новый руководитель Омской области Виталий Хоценко встретился с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Темой обсуждения стала ситуация в сфере образования в регионе, в частности строительство новых объектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

— Хочу вас поблагодарить, что в первые дни после назначения вы в первую очередь обратили внимание на создание новой образовательной инфраструктуры. Очень важно, чтобы все строящиеся школы были завершены и начали принимать учеников. Со своей стороны готовы оказывать необходимую поддержку, консультировать и направлять. Вместе мы сделаем все, чтобы система образования Омской области стабильно развивалась, — сказал Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ отметил, что есть вопросы, касающиеся завершения строительства нескольких детсадов в Омской области, которые требуют особого, пристального внимания.

Сейчас на территории региона продолжается строительство нескольких образовательных учреждений, среди них школы в микрорайонах «Прибрежный» и «Ясная Поляна», каждая из них рассчитана 1122 места. Обе возводят в рамках концессионного соглашения. Кроме того, в «Ясной Поляне» будет открыт и долгожданный детский сад на 300 мест.

Без внимания не останутся и уже существующие образовательные учреждения региона. Так, в Омской области в 2022-2025 годах будет проведен капитальный ремонт более 20 школ.

— Спасибо за вашу поддержку. За неделю успел побывать на нескольких строительных площадках. Темпы исполнения разные и не везде удовлетворительные. Сейчас важно мобилизовать все силы, чтобы завершить начатые объекты. Буду держать руку на пульсе. Все обязательства, которые мы на себя взяли в рамках национального проекта, исполним, — отметил Виталий Хоценко.

Напомним, в минувший четверг, 6 апреля, глава региона посетил стройплощадки школ в микрорайонах «Прибрежный» и «Ясная Поляна». Хоценко тогда поделился, что полностью удовлетворен ходом работ на первом объекте.