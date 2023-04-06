Виталий Хоценко проверил строительство школ в Прибрежном и Ясной Поляне Омска

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном».

Строительство школ в Прибрежном и Ясной Поляне Омска проверил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Хоценко о важном».

Первый объект в микрорайоне Прибрежном руководителю области понравился. Он остался удовлетворен положением дел. Что не скажешь об объекте в Ясной Поляне.

- Не удовлетворён сроками и темпами строительства, количеством строителей, которые находятся на объекте. Предупредил подрядчика, что с таким отношением к работе мы мириться не намерены, - подчеркнул руководитель.

Хоценко пригрозил исполнителям госконтракта внесением в реестр недобросовестных поставщиков, если компания будет продолжать работы в таком же духе.

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