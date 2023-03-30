Мэр Омска Сергей Шелест высказался об ставке Александра Буркова с поста губернатора

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал отставку Александра Буркова с поста губернатора. Градоначальник выразил благодарность уже бывшему главе региона за плодотворное сотрудничество.

— Благодарен Александру Леонидовичу Буркову за сотрудничество и успешную реализацию многих важных для Прииртышья инициатив, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Кроме того, глава областного центра пообещал оказать поддержку со стороны мэрии и отделения партии «Единая Россия» врио губернатора Виталию Хоценко и ввести его в курс дел.

Напомним, в среду, 29 марта, Владимир Путин принял отставку Александра Буркова по собственному желанию и утвердил в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Хоценко. Ознакомиться с биографией нового главы региона можно здесь.

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