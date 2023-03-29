Новый врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион достался ему в прекрасном состоянии

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После своего назначения врио губернатора Омской области, которое экс-председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, сегодня принял от президента Путина, прокомментировал в телеграм-канале.

- Спасибо Президенту Российской Федерации за оказанное доверие! Сделаю все, что в моих силах для реализации уникального потенциала Омской области! Спасибо Александру Леонидовичу Буркову за то прекрасное состояние, в котором он оставил регион, - написал новый руководитель омского региона.

Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил социологический факультет МГУ, Специализированный институт юриспруденции по специальности «юриспруденция», магистратуру в РАНХиГС по специальности «государственное регулирование экономики» и аспирантуру в МГУ. Имеет военное звание лейтенанта.

На старте политической карьеры Виталий Хоценко работал помощником члена Общественной палаты Российской Федерации. С 2008 по 2010 год - начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». затем - в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, директором департамента по науке и инновациям ЯНАО, помощником, эксперт-советником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, курировал промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.

В декабре 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Выпускник четвертого потока «школы губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.

В сентябре 2019 года занял пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

В июне 2022-го назначен председателем правительства Донецкой народной республики.