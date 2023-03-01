Омский следком завел уголовное дело из-за убийства 22-летнего полицейского в Калачинске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
СУ СК РФ по Омской области завело уголовное дело по факту гибели 22-летнего сотрудника полиции в Калачинском районе.
По версии следствия, ночью 27 февраля 32-летний полицейский, находясь на дежурстве на улице Петра Ильичева в Калачинске, выстрелил в живот своему коллеге. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу, где он и скончался 28 февраля.
Отметим, ранее появилась информация, что обвиняемый выстрелил в своего коллегу в шутку.
Сотрудники ведомства проводят следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства преступления.
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