Шутник: выстреливший в полицейского ППСник признался в неудачной шутке

Шутка оказалась неудачной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности ЧП, произошедшего в городе Калачинске 27 февраля. Напомним, накануне сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из табельного оружия в своего напарника.

По информации телеграм-канала BAZA, произошел несчастный случай, или, как признался виновник инцидента, неудачная шутка. Около 11 вечера два экипажа полицейских, патрулируя улицы, решили поговорить. По завершении встречи один из напарников захотел пошутить и нацелился на коллегу. Как он позже рассказал, не думал, что пистолет заряжен.

Отмечается, что конфликтов между мужчинами не было, однако начальником регионального УМВД уже назначено проведение служебной проверки. Наказание руководства и самого виновника истории неизбежно.

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