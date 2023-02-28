Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2023 12:20

Шутник: выстреливший в полицейского ППСник признался в неудачной шутке

Простреливший коллеге живот полицейский из Омской области признался, что пошутил
Андрей ОБНОРСКИЙ
Шутка оказалась неудачной.

Шутка оказалась неудачной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности ЧП, произошедшего в городе Калачинске 27 февраля. Напомним, накануне сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из табельного оружия в своего напарника.

По информации телеграм-канала BAZA, произошел несчастный случай, или, как признался виновник инцидента, неудачная шутка. Около 11 вечера два экипажа полицейских, патрулируя улицы, решили поговорить. По завершении встречи один из напарников захотел пошутить и нацелился на коллегу. Как он позже рассказал, не думал, что пистолет заряжен.

Отмечается, что конфликтов между мужчинами не было, однако начальником регионального УМВД уже назначено проведение служебной проверки. Наказание руководства и самого виновника истории неизбежно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ППСник из Омской области нечаянно прострелил живот своему коллеге

В полиции назначили служебную проверку (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП