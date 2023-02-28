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Происшествия28 февраля 2023 5:55

ППСник из Омской области нечаянно прострелил живот своему коллеге

В полиции назначили служебную проверку
Андрей ОБНОРСКИЙ
Стрелку при погонах грозит увольнение.

Стрелку при погонах грозит увольнение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне около 11 часов вечера в городе Калачинске был произведен выстрел с в сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.

Стрелявшим оказался коллега полицейского, с которым пострадавший нес службу на улице Ильичева.

- Допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы, - уточнили в ведомстве.

Сейчас начальником областного МВД Вячеславом Крючковым назначено проведение служебной проверки. В случае, если это был намеренный выстрел, виновнику грозит увольнение и дальнейшие разбирательства.

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