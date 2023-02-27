В Омске «БМВ» влетела в «Мазду», которую отбросило на трёх пешеходов

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Жуткая авария с пострадавшими произошла вечером 26 февраля на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Серова. Подробности рассказывает Госавтоинспекция.

- Водитель автомобиля «БМВ», мужчина 1995 г.р., при движении по проезду от ул. Серова в направлении ул. Карбышева, на пересечении с проспектом К. Маркса при совершении поворота налево допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мазда Капелла» под управлением мужчины 1995 г.р., - уточнили в ведомстве.

От удара один автомобиль отбросило в опору освещения, а потом на пешеходов, которые находились на тротуаре. Они были доставлены в больницу.

К слову, 22-летняя девушку госпитализировали, а два парня 21 и 20 лет отпущены домой. По данному факту городская прокуратура начала проверку.

- В настоящее время правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего в целях правовой оценки действий лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие, - рассказали в надзорном органе.

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