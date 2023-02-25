В Омске на подъезде к Ленинградскому мосту автоводительница въехала в маршрутку, пострадал ребенок

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что ближе к девяти вечера вчерашнего дня на подъезде к Ленинградскому мосту произошла авария. Столкновение произошло между кроссовером и маршрутным такси. В этой аварии пострадал ребенок.

- Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай», женщина 1987 г.р., двигаясь по ул. Ленинградский проспект со стороны ул. Суворова, на пересечении с ул. 3-й Островской не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с маршрутным автобусом ГАЗель, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай», а также ее пассажиры (женщина 1963 г.р., девочка 2009 г.р.) обратились за медицинской помощью, - прокомментировали в полиции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В момент ДТП автобус двигался по маршруту №414 «Ясная Поляна - 1-й Кирпичный», в салоне находились 10 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.