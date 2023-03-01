Плохая шутка: омский полицейский, получивший выстрел от коллеги, умер в больнице

Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагически завершился инцидент с ранением полицейского в Калачинске – сотрудник патрульно-постовой службы скончался в больнице. Напомним, что в полицейского поздно вечером 27 февраля из пистолета ради шутки выстрелил коллега. ЧП произошло около военкомата на улице Петра Ильичева в Калачинске. Сослуживец полицейского произвел непроизвольный выстрел коллеге в живот. Раненый сотрудник МВД был госпитализирован, но сегодня ночью он скончался в больнице. По факту инцидента в полиции назначена проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела.