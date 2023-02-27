Омская область оказалась на 59-м месте по уровню безработицы в России

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омская область заняла 59-е место в рейтинге по уровню безработицы среди российских регионов. Об этом сообщают РИА «Новости».

По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы в регионе составил 4,2%, что меньше на 1,7%, чем за аналогичный период 2021 года. На поиск работы омичи в среднем тратят около 7 месяцев.

В топ-5 регионов с самым низким уровнем безработицы вошли ЯНАО, Камчатский край, ХМАО, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В первом по итогам четвертого квартала 2022 года он составил всего 1,6%.

Традиционно плохо дела с занятостью населения обстоят на Северном Кавказе. Аутсайдер в регионе и в стране — Республика Ингушетия. Там уровень безработицы — 28,4%.

Напомним, осенью региональный минтруд сообщал, что к началу 2022 года безработица опустилась до рекордных за последние 10 лет значений — 0,9%. При этом в декабре Омскстат заявил, что она снизилась до 4,2%, то есть в начале года она составляла 6,7%.

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