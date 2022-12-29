Уровень безработицы в Омской области снизился до 4,2%

Уровень безработицы по сравнению с начало 2022 года снизился на 2,5%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омскстат поделился данными о занятости и безработице населения Омской области за сентябрь-ноябрь 2022 года.

Численность работающего населения в возрасте 15 лет и старше составляет 977,1 тысячи человек. Из них 936,3 тысячи человек на данный момент работают, а 40,8 тысяч человек только ищут работу.

Как рассказали в статическом ведомстве, уровень безработицы в Омской области за сентябрь-ноябрь 2022 года составил 4,2%. По сравнению с началом года число безработных снизилось на 2,5%.

Напомним, ранее Омскстат заявил, омичи в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей.

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