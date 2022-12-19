Омичи зарабатывают в среднем 31 тысячу рублей

Зарплаты не увеличились, а вот цены по стране выросли значительно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среднем 31 тысячу рублей зарабатывают жители Омской области. Об этом сообщают аналитики Омскстата.

Известно, что реальные доходы с января по сентябрь снизились почти на 3%. То есть, потребительские расходы составляют порядка 27 тысяч рублей. Грубо говоря, среднестатистический омич живет от заплаты до зарплаты.

Любопытно, что в 2021 году статистики утверждали, что омичи зарабатывают порядка 39 тысяч рублей. Но уровень реальной зарплаты по сравнению с прошлым годом снизился на 2,6%.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru