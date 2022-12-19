Омичи зарабатывают в среднем 31 тысячу рублей

Зарплаты не увеличились, а вот цены по стране выросли значительно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В среднем 31 тысячу рублей зарабатывают жители Омской области. Об этом сообщают аналитики Омскстата.
Известно, что реальные доходы с января по сентябрь снизились почти на 3%. То есть, потребительские расходы составляют порядка 27 тысяч рублей. Грубо говоря, среднестатистический омич живет от заплаты до зарплаты.
Любопытно, что в 2021 году статистики утверждали, что омичи зарабатывают порядка 39 тысяч рублей. Но уровень реальной зарплаты по сравнению с прошлым годом снизился на 2,6%.
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