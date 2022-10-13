В Омской области в 2022 году уровень безработицы опустился до рекордных 0,9%

Фото: пресс-служба минтруда Омской области

Накануне минтруд Омской области сообщило, что безработица в регионе достигла рекордно низких значений - менее 1%.

По данным ведомства, зарегистрированная безработица в регионе снизилась с 1,4% к концу 2021 года до 0,9% к началу 2022 года. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет наблюдений. В последний раз этот показатель составлял 1% в 2012 и 2014 годах. В другие годы он превышал 1%.

Отметим, что последний пик безработицы в Омской области был во время активной фазы пандемии коронавируса, тогда ее показатель достигал 5,6%.

Стабилизировать ситуацию на региональном рынке труда получилось за счет программы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», а также комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.

- Омская область также участвует в федеральных мероприятиях по сохранению стабильной ситуации на рынке труда. Среди реализуемых программ можно выделить следующие: бесплатное профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография»; обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения; программа содействия молодежи, создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала; программа по трудоустройству инвалидов, - отметили в региональном минтруда.

Специалисты ведомства также постоянно проводят мониторинг ситуации как на рынке труда в регионе в целом, так и на отдельных предприятиях. Именно на его основе удается выявить отраслевые тенденции, а также обнаружить организации, где есть риски сокращения работников.