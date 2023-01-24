Соучастник убийства футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша погиб в зоне СВО

Фото: соцсети

При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб Александр Нагорнюк. Об этом сообщила жена погибшего в социальных сетях.

Напомним, Александр Нагорнюк — подельник Георгия Легачева, убившего омского футболиста Егора Дробыша в конце января 2021 года. Легачева суд приговорил к пожизненному заключению, а Нагорнюк получил 6 лет за разбой. Подробнее здесь.

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