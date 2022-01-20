В Омске убийце футболиста Егора Дробыша дали пожизненное

Ужасная история прогремела на всю Омскую область в январе 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 января, в областном суде огласили приговор по делу об убийстве футболиста Егора Дробыша. 31-летний Григорий Легачев получил пожизненное лишение свободы, а его подельник 34-летний Александр Нагорнюк – 6 лет.

Напомним, год назад эти двое напали на молодых спортсменов. Бывший футболист футбольного клуба «Иртыш» Егор Дробыш погиб из-за ранения ножом в сердце, а его друга Виталия Романчука с тяжелыми травмами увезли в больницу.

- Ранее судимый за убийство с отягчающими обстоятельствами Легачев и ранее трижды судимый за хищения чужого имущества Нагорнюк, увидев 27 января 2021 года около 2 часов ночи на улице Магистральная в городе Омске двух парней с пакетом, решили ограбить их. С этой целью обвиняемые напали на потерпевших, при этом Легачев нанес удары складным ножом в спину, причинив смертельные ранения сердца 21-летнему спортсмену, а также несколько раз ударил ножом в грудь его 22-летнего друга, тяжело ранив, - напомнили в омском следственном комитете.

После несостоявшегося ограбления Легачеву и Нагорнюку удалось похитить лишь пакет с пивом.