Маленькому ребенку скандальной омской стримерши «Кипишной» проведут операцию

Фото: соцсети

Девятимесячный ребенок многодетной матери из Омска Анастасии К., прославившейся шокирующими эфирами в социальных сетях, попал на операционный стол.

- Ребенок родился с врожденным заболеванием. Сегодня он лег в больницу для проведения плановой операции, - сообщает «Город55» со ссылкой на источник.

Напомним, в прошлом году омичка прославилась на всю страну, напоив в прямом эфире свою 8-месячную дочь пивом. Поведение Анастасии на стримах после нашумевшего инцидента не изменилось. Многодетная горе-мать и дальше продолжила выпивать, курить и ругаться матом при детях. В начале января 2023 года пользователи социальных сетей обратили внимание, что девушка ведет прямой эфир, невзирая громкий плач ребенка. В происходящее вмешались Следственный комитет и прокуратура. По поручению Александра Бастрыкина на омичку завели уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей. Накануне стримерша заявила, что никто детей у нее не заберет, ибо синяков судмедэкспертиза у них не обнаружила.

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