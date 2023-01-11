«Кина не будет»: омская стримерша, вокруг которой не утихают скандалы, сообщила о том, что у ее детей нет синяков, а значит, их не отнимут

Фото: соцсети.

Накануне вечером омская скандальная стримерша Настя Кипишная (так она себя называет) разместила короткий пост о том, что судебная медицинская экспертиза, которую назначили в ходе проверки исполнения ею своих родительских обязанностей, показала исключительно отличный результат. С вопиющими орфографическими ошибками она радостно сообщила - синяков нет.

- Расходимся: кина не будет. Получили судмедэскпертизу: ни у о одного ребенка даже синечка нет... - с таких слов начинается пост стримерши. А заканчивается отборным матом в адрес сотрудников органов опеки.

Таким образом, скорее всего Анастасии удастся избежать передачи детей под крыло опеки. Стримерша продолжит снимать скандальные видео р разгульном образе жизни и обращать шок-контент в доход. Отметим, что на днях омские СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию от полиции сообщали, что в среднем мать троих детей на роликах, где учит детей пить, курить и ругаться матом, зарабатывает в среднем до 300 тысяч рублей в месяц. Иногда в сутки ей переводят 40 тысяч рублей. Пока эти данные ничем не подтверждены.

Кроме того, в ходе проверки исполнения матерью своих обязанностей стало известно, что у Насти отобрали телефон - следователи собирались изучить все видео стримерши. Но антигероиня не растерялась: дабы не потерять доход, спела выложить новое видео с бутылками алкоголя с чужого телефона.

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