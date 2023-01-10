У многодетной матери из Омска, прославившейся шокирующими эфирами в соцсетях, хотят отобрать детей

Ранее девушка прославилась тем, что поила свою 8-месячную дочь пивом в прямом эфире Фото: соцсети

На жительницу Омска, прославившуюся своими скандальными прямыми эфирами в соцсетях, завели по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина завели уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

- По версии следствия, с 2021 года многодетная семья, в которой воспитываются трое малолетних детей, 2016, 2018 и 2022 года рождения, состояла на профилактическом учете в надзорных органах как неблагополучная, мать детей неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Однако в декабре 2022 года семья необоснованно снята с профилактического учета. Таким образом, по мнению следственных органов, в действиях родителей, а также работников организации, оказывающей социальные услуги и органов, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним, содержатся признаки преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Следователи изъяли у горе-матери смартфон, с которого та вела стримы в соцсетях. В ближайшее время будет проведена компьютерно-техническая судебная экспертиза. Продолжаются опросы свидетелей. Кроме того, в органы опеки передана информация о о рассмотрении вопроса об изъятии детей из семьи.

Напомним, ранее омичка прославилась на всю страну, напоив в прямом эфире свою 8-месячную дочь пивом. Поведение девушки на стримах после нашумевшего инцидента не изменилось. Многодетная горе-мать и дальше продолжила выпивать, курить и ругаться матом при детях. В этот раз пользователи социальных сетей обратили внимание, что девушка ведет прямой эфир, невзирая громкий плач ребенка.

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