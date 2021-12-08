«Пиво детям даже полезно»: омичка в прямом эфире поила 8-месячную дочь алкоголем

Две подруги выложили свои посиделки в интернет, а теперь их ждет видит опеки.

На случай неподобающего обращения с детьми обратили внимание активисты из группы «Релайнс. Анастасия Маравьева». В паблике появились шокирующее видео прямого эфира в Тик Токе двух молодых мам из Омской области. Как говорит автор, они проживают в поселке Омский и ведут не самый здоровый образ жизни.

Две девушки под звуки детских криков и плача спокойно ведут прямой эфир, в котором едят креветок и красную рыбу. Один из детей постоянно жалуется на боль, но мать встает лишь однажды и не понятно, чтобы успокоить дочь или чтобы наругать. Она уходит в другую комнату, а когда возвращается, жалуется подруге на невыносимый характер ребенка.

Авторами стрима стали две девушки, одна из них мать двоих детей, беременная третьим, а вторая мать восьмимесячной девочки. Много вопросов вызвало и ее отдельное видео, в котором она с дочерью на руках пила пиво и отвечала на вопросы подписчиков. Но в какой-то момент, мать отдала стакан с алкоголем дочери.

- Нормально вообще ребенку пиво давать? – спрашивает один из подписчиков.

- Нормально. Это даже для почек полезно, врачи рекомендуют, - беззаботно отвечает девушка.

Ее беременная подруга тоже выкладывает странное видео. Фоном для него, как всегда, служат детские крики, а сама беременная девушка отпивает из бутылки пиво.

- Одиннадцать вечера, а органов опеки нет. Странно, очень странно, - говорит она.

Несмотря на это, в профиле Тик Тока у девушки есть видео с распаковкой продуктов из магазина, где есть продукты и игрушки для детей. Также есть видео с детьми, на их они не выглядят запуганными, но в выражениях в общении с малышами омичка не стесняется.

Подписчики пригрозили обеим матерям отнести записи стрима в органы опеки, но они всерьез это не восприняли.

- Ну давайте позвоним в опеку и скажем: представляете, она ест креветки, а ребенку борщ не дает. Мне интересно, долго над вами ржать будут? Я бы ухохоталась. Думай немного, что пишешь, - ответила беременная девушка на обвинения подписчицы в Тик Токе.

Похоже, девушке недолго осталось так пренебрежительно отзываться о визите органов опеки. По некоторым данным, на записи действительно обратили внимание в опеке и полиции. Их сотрудники намерены проверить, в каких условиях проживают дети в этих семьях. Также на ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Омской области:

- Прокуратура Омского района проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних по факту размещения в сети Интернет видеозаписей, из содержания которых следует о том, что мать 8-месячной девочки предлагает ребенку алкоголь. В ходе проведения проверки, в том числе, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по своевременному выявлению факта семейного неблагополучия. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.