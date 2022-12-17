Комиссия Генпрокуратуры РФ проведет прием граждан 21 декабря в Омске

Фото: Управление ГП РФ по СФО

На следующей неделе комиссия Генпрокуратуры Российской Федерации проведет личный прием граждан в прокуратуре Омской области.

Комиссия будет работать в Омске в следующую среду, 21 декабря, с 10:00 по адресу улица Ленина, 1, телефон — +7 (3812) 357-357. Всем обратившимся необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Напомним, 6 декабря Омск посетил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Он провел личный прием почти 30 граждан и встретился с бизнес-сообществом региона.

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