Генпрокурор РФ Игорь Краснов провел личный прием граждан в Омске

Фото: пресс-служба Прокуратуры Омской области
Сегодня, 6 декабря, в ходе рабочей поездки в Омск генпрокурор РФ Игорь Краснов провел личный прием граждан.
За пять часов глава надзорного ведомства принял более 30 омичей. Жители региона обращались по разным вопросам, связанным с защитой прав инвалидов, защитой жилищных прав граждан, в том числе многодетных семей, участников долевого строительства и детей-сирот, а также с транспортным обслуживанием и другими сферами.
Краснов дал срочные поручения по всем поступившим вопросам и взял их исполнение под личный контроль.
Напомним, омские СМИ сообщали о приезде Краснова за несколько недель до того, как это произошло.
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