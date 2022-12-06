Генпрокурор РФ Игорь Краснов провел личный прием граждан в Омске

Фото: пресс-служба Прокуратуры Омской области

Сегодня, 6 декабря, в ходе рабочей поездки в Омск генпрокурор РФ Игорь Краснов провел личный прием граждан.

За пять часов глава надзорного ведомства принял более 30 омичей. Жители региона обращались по разным вопросам, связанным с защитой прав инвалидов, защитой жилищных прав граждан, в том числе многодетных семей, участников долевого строительства и детей-сирот, а также с транспортным обслуживанием и другими сферами.

Краснов дал срочные поручения по всем поступившим вопросам и взял их исполнение под личный контроль.

Напомним, омские СМИ сообщали о приезде Краснова за несколько недель до того, как это произошло.

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