Генпрокурор РФ Игорь Краснов приехал сегодня в Омск

Фото: Генпрокуратура РФ
Сегодня в Омск с рабочим визитом приехал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
Генпрокурор проведет личный прием омичей и представителей регионального бизнеса. Кроме того, он встретится с коллективом областной прокуратуры.
Первым местом, которое глава надзорного ведомства, стал Парк Победы. Там он возложил венок к Вечному огню у памятника Солдата-Победителя.
Напомним, о приезде Краснова за несколько недель до этого сообщали омские СМИ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru