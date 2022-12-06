Генпрокурор РФ Игорь Краснов приехал сегодня в Омск

Фото: Генпрокуратура РФ

Сегодня в Омск с рабочим визитом приехал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Генпрокурор проведет личный прием омичей и представителей регионального бизнеса. Кроме того, он встретится с коллективом областной прокуратуры.

Первым местом, которое глава надзорного ведомства, стал Парк Победы. Там он возложил венок к Вечному огню у памятника Солдата-Победителя.

Напомним, о приезде Краснова за несколько недель до этого сообщали омские СМИ.

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