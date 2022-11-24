Школьница, провалившаяся в яму с кипятком в Омске, вышла из состояния шока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Омской области сообщили о состоянии 12-летней школьницы, которая накануне провалилась в яму с кипятком.

По словам врачей, состояние девочки на данный момент стабильное. Ожогов первой степени у нее нет. Она уже вышла из шокового состояния и получает всю необходимую медицинскую помощь.

- Вчера состоялась телемедицинская консультация со специалистами Приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава России, в результате которой согласовано дальнейшее лечение и ведение пациентки. Заказаны дополнительные медикаменты. Запланирована перевязка, - рассказали в ведомстве.

Напомним, школьница угодила в яму с кипятком возле дома №25 по улице Куйбышева вчера. Сразу после инцидента было заведено уголовное дело и начались обыски в МП «Тепловая компания», которая, по мнению следствия, должным образом не исполняла свои обязательства, что и привело к прорыву трубы, а потом - к трагедии.

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