Омские силовики провели обыски в офисе «Тепловой компании» из-за падения школьницы в яму с кипятком

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Следственное управление следственного комитета Омской области сообщило о прошедших обысках в МУП «Тепловая компания». В первую очередь, следователей интересовали журналы, куда вносятся заявки о порывах и течах, а также данные об обходах и осмотрах проблемных и плановых участков. Кроме того, силовики изъяли документацию с должностными инструкциями и другие документы, которые могут составить доказательную базу в уголовном деле по статье «Халатность». Напомним, днем ранее в яму с кипятком упала 12-летняя школьница из Омска и получила обширные ожоги первой степени.

- По мнению органов следствия, прорыв трубы произошел вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками МП города Омска «Тепловая компания» по своевременной проверке износостойкости труб на обслуживаемом участке теплоснабжения и ограждению аварийного участка, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Девочка все еще в реанимации, а ЧП заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Расследование продолжается. На очереди - установка виновных лиц.

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