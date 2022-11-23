12-летняя омичка упала в яму с кипятком, проигнорированную коммунальщиками, и получила обширные ожоги 1 степени

После инцидента и его широкой огласки коммунальщики взялись устранять опасную течь. Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Накануне днем 12-летняя жительница Омска провалилась в яму с кипятком и получила серьезные ожоги. Девочка в реанимации, медики констатировали обширные ожоги 1 степени. В прокуратуре Омской области сообщили, что по факту этого падения проводится проверка. Девочка упала в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы теплотрассы.

ЧП произошло возле дома № 25 по улице Карбышева. Яма, куда натекла вода после порыва, наполнилась кипятком. Опасное место не было перекрыто, и девочка упала в неогороженное пространство. Выбраться ей помогла подруга, но ребенка госпитализировали с множественными ожогами тела.

В минздраве Омской области рассказали, что сейчас пострадавшая получает всю необходимую помощь.

- Сегодня состоится консилиум с привлечением главного внештатного реаниматолога минздрава. При необходимости будем привлекать телемедицинские технологии, — рассказали в министерстве Омской области, где держат на контроле состояние здоровья ребенка.

В следственном комитете региона завели уголовное дело о причинении вреда здоровью ребенку в результате халатных действий работников МП «Тепловая компания». Следователи предварительно установили, что из-за прорыва горячей водой был разрушен асфальт под местом аварии. Сотрудники предприятия, в свою очередь, не потрудились своевременно устранить последствия.