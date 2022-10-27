В Омске экстренно посадили самолет, летевший из Челябинска в Иркутск

Фото: пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Накануне в Омске экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро». Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По информации телеграм-канал, самолет Bombardier CJR 200, выполнявший рейс 297 Челябинск-Иркутск, был экстренно посажен в Омском аэропорту из-за отказа гидросистемы в 17:37. Данную проблемы экипаж воздушного судна обнаружил в 17:15.

Отметим, сегодня, 27 сентября, были задержаны три рейса данного авиаперевозчика, которые должны были вылететь из Омска.

Напомним, 18 сентября 2022 году в Омске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Икар», летевший по маршруту Санкт-Петербург-Новокузнецк. Тогда одному из пилотов стало плохо и ему потребовалась помощь медиков. Однако приезду скорой командир воздушного судна скончался.

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