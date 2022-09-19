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Происшествия19 сентября 2022 7:55

Командир самолета скончался в Омском аэропорту, выполняя рейс Новокузнецк – Санкт-Петербург

Экстренную посадку совершил второй пилот судна
Виктория КОВЕРНЕВА
Медикам не удалось спасти командира воздушного судна.

Медикам не удалось спасти командира воздушного судна.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экстренную посадку в Омском аэропорту накануне в 19.45 совершил самолет рейсом Новокузнецк – Санкт-Петербург. Об этом сообщает ПДСП аэропорта Омск-Центральный.

Все из-за того, что первому командиру воздушного судна при выполнении полета стало плохо. Второй пилот посадил самолет, откуда медики забрали пострадавшего.

КПо информации омского минздрава, бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи. Рейс выполнялся авиакомпанией «Икар».

Пассажиры рейса смогли улететь только сегодня утром, после того, как в Омск прибыл запасной борт. В Омском аэропорту они провели около 9 часов.

ЧППроисшествия: ЧП