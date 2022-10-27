В Омске задержали три авиарейса на несколько часов из-за отсутствия самолетов

Фото: пресс-служба ЮВТ Аэро

Сегодня, 27 октября, в Омском аэропорту задержали три рейса авиакомпании «ЮВТ Аэро» из-за нехватки воздушных судов.

Согласно официальным данным, причина задержек всех трех вылетов - самолет, которые должны отправиться в рейс, еще не прилетели.

Так, задержаны были рейсы: Омск-Абакан был задержан на шесть часов (уже вылетел), Омск-Волгоград почти на пять часов (вылетит в 12:40 вместо 08:00), Омск – Иркутск – Челябинск будет задержан на 4 часа (покинет Омск в 20:40 вместо 16:35).

Напомним, ранее в местном аэропорту задержал самолет авиакомпании «СмартАвиа» из Омска в Сочи на 11 часов. Тогда было указано на сайте омского аэропорта, что вылет воздушного судна затягивается по техническим причинам.

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По официальной информации, воздушное судно не может покинуть омский аэропорт по техническим причинам(подробнее...)

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