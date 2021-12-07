Подрядчикам придется ответить за засыпанные бетоном деревья в омском парке «Зеленый остров»

Вот так выглядела площадка для кормления белок в середине осени. Фото: ВКонтакте

В этом году приступили к первой очереди благоустройства парка "Зеленый остров". Это одно из любимейших мест для отдыха омичей, поэтому за ходом работ следили внимательно. Все шло хорошо, пока в сети не появились пугающие фотографии деревьев, будто закатанных в бетон.

В мэрии тогда объяснили, что в этом месте планировали сделать площадку для кормления белок. А на фото не бетон, а бетонная пыль. Можно предположить, что она все же затвердела бы после первого дождя, но тогда стояла сухая погода. Подрядчика обязали заменить покрытие, а прокуратура по этому факту провела проверку.

- При выполнении данных работ было допущено нарушение: вместо указанной в проектно-сметной документации фракции 20-40 мм. использовался более мелкий отсев дробления щебня фракции менее 20 мм, - пришли к заключению в прокуратуре.

По результатам проверки подрядчику вынесли представление, после рассмотрения которого нарушения устранены, а ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Отметим, что завершилась только первая очередь благоустройства. Работы в парке продолжат в следующем году.