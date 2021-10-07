В омской мэрии объяснили, что произошло с деревьями на «Зеленом острове»

Омичи недоумевали, что происходит с деревьями в парке "Зеленый остров". Фото: ВКонтакте

Омичи в соцсетях пожаловались на обустройство парка «Зеленый остров». Вопросы вызвало фото, которое опубликовали местные жители в соцсетях. На них видно, что при обустройстве дорожки для деревьев не оставили никаких лунок.

Оказалось, что на этом месте планируется площадка для кормления белок. Там подрядчик действительно допустил ошибку, но, как отмечают в пресс-службе мэрии, деревья не пострадали.

- Обращаем внимание, что участок не был забетонирован, деревья не пострадали. Подрядная организация ООО "СибДОР" при обустройстве площадки для кормления белок допустила ошибку: вместо использования отсева гранитной крошки была применена щебеночная пыль. В настоящее время все нарушения на объекте благоустройства заактированы, подрядчику будут выданы предписания об оперативном устранении замечаний, - подчеркнули в администрации.