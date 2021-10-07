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Общество7 октября 2021 11:23

В омской мэрии объяснили, что произошло с деревьями на «Зеленом острове»

Специалисты уверяют, что с деревьями все в порядке
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Омичи недоумевали, что происходит с деревьями в парке "Зеленый остров".

Омичи недоумевали, что происходит с деревьями в парке "Зеленый остров".

Фото: ВКонтакте

Омичи в соцсетях пожаловались на обустройство парка «Зеленый остров». Вопросы вызвало фото, которое опубликовали местные жители в соцсетях. На них видно, что при обустройстве дорожки для деревьев не оставили никаких лунок.

Оказалось, что на этом месте планируется площадка для кормления белок. Там подрядчик действительно допустил ошибку, но, как отмечают в пресс-службе мэрии, деревья не пострадали.

- Обращаем внимание, что участок не был забетонирован, деревья не пострадали. Подрядная организация ООО "СибДОР" при обустройстве площадки для кормления белок допустила ошибку: вместо использования отсева гранитной крошки была применена щебеночная пыль. В настоящее время все нарушения на объекте благоустройства заактированы, подрядчику будут выданы предписания об оперативном устранении замечаний, - подчеркнули в администрации.