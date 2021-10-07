Омичи недовольны тем, что на «Зеленом острове» деревья залили бетоном

При заливке пешеходной дорожки рабочие не оставили лунок для деревьев. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжается благоустройство парка «Зеленый остров». Там обустраивают новые зоны для отдыха, спортивные и пешеходные дорожки. Укладкой одной из них оказались недовольны омичи. В соцсетях опубликовали фото, на котором видно, что бетонной стяжкой дорожку залили полностью, вместе с многочисленными деревьями. Для них даже не оставили лунок.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи считают, что такие меры просто убьют деревья, а другие за здоровье деревьев не переживают, но отмечают, что стяжка при таком подходе долго не продержится. Пусть и по разным причинам, но все комментаторы недовольны работами.