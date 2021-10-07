Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 10:12

Омичи недовольны тем, что на «Зеленом острове» деревья залили бетоном

Рабочие сделали пешеходную дорожку, залив стяжкой несколько деревьев
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
При заливке пешеходной дорожки рабочие не оставили лунок для деревьев.

При заливке пешеходной дорожки рабочие не оставили лунок для деревьев.

Фото: ВКонтакте

В Омске продолжается благоустройство парка «Зеленый остров». Там обустраивают новые зоны для отдыха, спортивные и пешеходные дорожки. Укладкой одной из них оказались недовольны омичи. В соцсетях опубликовали фото, на котором видно, что бетонной стяжкой дорожку залили полностью, вместе с многочисленными деревьями. Для них даже не оставили лунок.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи считают, что такие меры просто убьют деревья, а другие за здоровье деревьев не переживают, но отмечают, что стяжка при таком подходе долго не продержится. Пусть и по разным причинам, но все комментаторы недовольны работами.