В Омске кинотеатрам разрешили работать с полными залами

Омские кинотеатры смогут принимать в два раза больше зрителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем приняли ряд ограничений, которые не стали большой неожиданностью и не были слишком жесткими. Например, ввели обязательное предъявление QR-кодов для работников госорганов при визитах на работу. Позже появилось официальное распоряжение губернатора, в котором уточнялось, что проходить по сертификатам будут и обычные посетители.

Оперштаб разрешил омским кафе и ресторанам работать по ночам. Также в тексте распоряжения появился пункт о работе кинотеатров. Теперь они могут работать с полной заполняемостью залов. До этого действовало ограничение, при котором в зале могло находиться только 50% от максимального количества посетителей. Снятие этих ограничений не лишено смысла, ведь ля визита в кинотеатр все равно придется предъявить QR- код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.