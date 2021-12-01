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Общество1 декабря 2021 6:49

Для посещения госорганов омичам придется предъявлять QR-коды

Ранее речь шла о такой необходимости только для чиновников
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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QR-коды становятся обязательными для посещения все большего количества учреждений.

QR-коды становятся обязательными для посещения все большего количества учреждений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске состоялось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем обсудили ограничения, действующие на территории региона. Одним из нововведений стала необходимость для работников госорганов приходить на работу по QR-кодам.

Сегодня появился текст распоряжения губернатора Омской области, в котором ест несколько уточнений к предыдущим решениям. В тексте говорится, что с 1 декабря в госорганы попасть только по QR-кодам смогут не только работники, но и посетители. Теперь не вакцинированные омичи на смогут прийти на прием. Для посещения необходимо предъявить QR-код.

Также появились уточнения по поводу работы детских комнат. Они будут закрыты везде, кроме аэропортов и железнодорожных вокзалов.