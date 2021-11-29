«В транспорте QR-кодов не будет, а в органах власти их введут»: Стали известны итоги омского оперштаба

Никаких дополнительных ограничений не ввели, но и серьезных послаблений не сделали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Омске состоялось заседание очередного оперштапо борьбе с коронавирусом. Его многие ждали с нетерпением. До этого в Омске не раз поднимался вопрос о введении QR-кодов для поездок в общественном транспорте. Многие высказывались негативно и омичи, и перевозчики. Можно было предположить, что такую систему в Омске не введут, но окончательного решения не было.

Первым итогом заседание оперштаба стало именно решение о системе кодов в транспорте – их не будет.

А вот в органах государственной и муниципальной власти наоборот. Теперь депутатам и другим работникам таких предприятий для походов на работу придется предъявить QR-код.

Не уходят и другие ограничения, такие как масочный режим и соблюдение дистанции. В целом режим повышенной готовности продлили до 31 декабря. Также с 1 по 15 декабря решили приостановить работу детских игровых комнат в торговых центрах.

- Сегодня Омская область по показателям заболеваемости коронавирусом вышла на плато. Ограничения, введенные в начале ноября оперативным штабом, показали свою эффективность. Мы видим, что заболеваемость уже более двух недель держится на одном уровне, снизилось количество госпитализаций с трехсот в начале месяца до двухсот в конце, выросли темпы вакцинации, - отметил после заседания губернатор Омской области Александр Бурков.

Среди послаблений приняли только одно. По просьбе бизнеса кафе и ресторанам разрешили работать в ночное время. Конечно, для их посещения все еще придется предъявить QR-код. С ним омичи смогут сидеть в ресторане допоздна.

СКАЗАНО

Губернатор Омской области Александр Бурков:

- Нам нужно и дальше создавать зоны, свободные от ковида. Для этого в некоторых отраслях введена система QR-кодов. Сейчас уже более 902-х тысяч омичей приняли участие в прививочной кампании и беспрепятственно пользуются услугами торговых центров и общепита. По показателям вакцинации мы лидеры в Сибирском федеральном округе.