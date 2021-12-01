СМИ: следователи прекратили уголовное дело Виктора Бабикова, отвечавшего за закупки миздрава при Ирине Солдатовой

Виктор Бабиков сам заявил о прекращении в отношении него уголовного преследования. Фото: mrtexpert.ru

В Омске пока так и не обрела ясность история с обвинениями экс-министра здравоохранения Ирины Солдатовой. Она ушла с должности после скандала со скорыми, когда они привезли больных ковидом к зданию минздрава из-за сложностей с поиском места в госпитале.

Уже после увольнения Солдатовой обнаружили нарушения при проведении закупок медицинского оборудования. Оказалось, что закупали его по завышенным ценам, а некоторое оборудование не соответствовало необходимым требованиям. Общий ущерб тогда оценили в 105 миллионов. Завели уголовное дело.

Тогда вместе с Солдатовой фигурантом дела стал Виктор Бабиков. Который при экс-министре занимал должность в Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения и отвечал за закупки. Позже его уволили по инициативе министерства. Сейчас, как сообщает портал Vademec.ru, уголовное преследование в отношении Бабикова прекращено. Об этом сообщил он сам.