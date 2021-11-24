Подрядчик объяснил, почему затянул сроки по ремонту омского озера «Кирпичка»

Подрядчик не успел закончить работы в срок, заканчивать пришлось мэрии. Фото: ВКонтакте

Сегодня стало известно о том, что завели уголовное дело после ремонта озера «Кирпичка» программе «Комфортная городская среда». В материалах расследования говорится о том, что оплата была завышена, а работы полностью не выполнены. Свою версию произошедшего рассказали в мэрии, отметив, что неоднократно пытались добиться от подрядчика выполнения сроков. В разговоре с «КП-Омск» директор фирмы ООО «ПСФ» Сергей Митрюшкин рассказал свою версию срывов сроков.

- Так, конечно, проблемы были. Потому что нам счета подписывали, но деньги мы не получали. Это было, когда мы выполнили первый этап и отправили документы на оплату. Мы делали без авансовых платежей, но законом предусмотрено: если делаешь без него, то объект по деньгам можно закрывать частично. Но оплаты не было, соответственно дальше я не мог уже купить материалы. В итоге сроки работ и затянулись, - отметил Митрюшкин.