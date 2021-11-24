«Мы требовали от подрядчика нарастить темпы работ»: В мэрии Омска высказались об уголовном деле после благоустройства озера «Кирпичка»

В Омске после благоустройства озера «Кирпичка» появились вопросы к подрядчикам.

Сегодня стало известно, что в Омске завели уголовное дело на фирму ООО «ПСФ», которая занималась благоустройством озера «Кирпичка». К этому объекту было много вопросов, как у омичей, так и у администрации. По словам представителей мэрии, подрядчик не успел закончить работы, как предусматривал договор, 1 сентября 2019 года. Со стороны мэрии в адрес подрядчиков поступали требования по наращиванию темпов работ, увеличить количество рабочих на объекте, но ситуация не изменилась.

Как рассказали в администрации, после разрыва контракта с ООО «ПСФ» мэрия разбиралась в суде, планировали обязать их исправить недочеты в порядке гарантийной работы. В сентябре 2020 года Арбитражный суд встал на сторону администрации и обязал подрядчиков исправить дефекты, но по факту работы не проводились.

- Учитывая, что фактически решение суда не было исполнено, в июне 2021 года «УДХБ» направило запрос в службу судебных приставов о ходе исполнительного производства. Затем «УДХБ» направило письмо уже в прокуратуру Омска о бездействии судебного пристава. Прокуратурой в адрес руководителя ООО «ПСФ» внесено представление. Уже в этом году Арбитражный суд Омской области принял решение о взыскании с ООО «ПСФ» затрат бюджетного учреждения. 3 сентября текущего года исполнительный лист был также направлен в службу судебных приставов, - отметили в пресс-службе администрации.