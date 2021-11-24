«Все из-за неправильных документов»: Директор фирмы, благоустраивавшей озеро Кирпичка, объяснил, почему появилось уголовное дело

Следствие считает, что при благоустройстве озера было похищено 837 тысяч бюджетных средств. Фото: ВКонтакте

В Омске вновь всплыла тема многострадального озера Кирпичка. Его долго и не очень качественно благоустраивали в 2019 году. За объект взялась фирма ООО «Производственно-Строительная Фирма» (ПСФ). За 7,9 млн рублей строители должны были придать объекту новый облик. Но работы у подрядчика шли неважно: бесконечные срывы графика, брак и постоянные жалобы местных жителей на то, что строителей на объекте нет неделями. В ООО «ПСФ» ожидаемо не успели закончить благоустройство к осени 2019 года, контракт перенесли на следующий год. Но и это не спасло ситуацию. В итоге заканчивали работы на озере Кирпичка уже сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Сейчас же стало известно о том, что после благоустройства этого объекта завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». По версии следствия, на нем было похищено 837 тысяч рублей бюджетных средств.

- Заключением строительно-технической экспертизы установлено, что стоимость фактически выполненных работ на объекте благоустройства территории, прилегающей к озеру «Кирпичка» на 837 тыс. меньше, чем оплачено подрядчику, - сообщила прокуратура. – Экспертом установлено, что подрядчиком не в полном объеме выполнены работы по разработке грунта, устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройству покрытия, подготовке почвы для устройства патерного и обыкновенного газона и др.

В мэрии уже высказались об этом уголовном деле (подробнее см. «Официально»). «Комсомолка» решила узнать аргументы подрядчика. Для этого мы связались с директором ООО «ПСФ» Сергеем Митрюшкиным.

- Для чего вы мне звоните? – резко начал руководитель.

- Чтобы взять ваш комментарий по поводу уголовного дела после благоустройства озера Кирпичка. Вы же в курсе претензий следователей?

- Конечно, в курсе.

- Хочется узнать вашу точку зрения. Что вы думаете о выводах прокуратуры и УМВД?

- Никаких выводов еще нет. Идет расследование. Я уже им все там пояснил. Меня вызывали следователи.

- Можете рассказать вкратце?

- Требовали утвержденные размеры. Приехали на замеры без моего присутствия, что является, кстати, нарушением. Многое было упущено. Все делалось уже по истечении почти двух лет. По зеленым насаждениям – они высохли, потому что за ними никто не ухаживал. Ну и по другим моментам у меня тоже есть свое мнение.

- Вы, естественно, стоите на том, что никаких завышений объемов с вашей стороны не было?

- Да мне и так занизили объем работ. Плитку сказали, что некачественно уложили. Там уже сам заказчик, Управление дорожного хозяйства и благоустройства, все доделывал. То, что я сделал, я сделал качественно.

- А почему в итоге возникли проблемы с этим объектом. И почему пришлось доделывать самим дорожникам?

- Так, конечно, проблемы были. Потому что нам счета подписывали, но деньги мы не получали. Это было, когда мы выполнили первый этап и отправили документы на оплату. Мы делали без авансовых платежей, но законом предусмотрено: если делаешь без него, то объект по деньгам можно закрывать частично. Но оплаты не было, соответственно дальше я не мог уже купить материалы. В итоге сроки работ и затянулись.

- И нанять новых рабочих?

- Да не в них даже дело было, в материалах главным образом. Вот так вот.

- Своих оборотных средств, чтобы купить их, у вас не было?

- Почему? Они на бумаге-то были, мы же выполнили часть работ, за которые деньги не получили. Дальше продолжить я уже не мог. Поэтому Управление дорожного хозяйства и вышли ко мне на подряд, о чем есть договор. Выполнили отдельный объем работ, где имелись отклонения.

- И дорожники собирались вычесть стоимость этих работ из вашего контракта?

- Они и вычли. Они уменьшили мне сумму контракта. Соответственно, то, что они делали, они сами и должны восстанавливать.

- Не ожидали, что так выйдет с этим объектом?

- Да как сказать… Ожидали или не ожидали. Возникла такая ситуация, как это можно было предполагать. Жалею ли я, что связался с этим озером? Я не задумывался над этим. Я работы выполнил, за них деньги получил. За то, что я не сделал, а надо было делать – не ко мне вопросы.

- Вы считаете, что это уголовное дело вокруг озера Кирпичка ударит не по вам, а по чиновникам?

- Я ничего не могу считать. Я ж не знаю обвинительную позицию. Но следователи делали замеры объемов работ без меня, что является нарушением. Они не все увидели. И по тому, что не увидели и возникли вопросы и уголовное дело. То есть дело завели на основании документов, которые сделаны неправильно. Там ошибочно проводили замеры. Я вообще из СМИ, кажется, слышал, что на озеро Кирпичка планировали выделить огромные деньги. Но почему потом в итоге заложили только 8 млн, вопрос.

- Сколько вы получили по факту работ?

- Да меньше там получилось, конечно… Что-то 6 миллионов с чем-то. Часть работ заказчик выполнил сам, где-то изменялись конструктивные решения.

- Много претензий было у жителей и мэрия критиковала ход работ. И все это было в ваш адрес…

- Ну а кого винить? Всегда у нас подрядчик крайний.

- Но вы с этим не согласны. Почему?

- Смотрите. Когда изначально утверждали план, на плакате нарисовали картинки, как это место будет выглядеть после благоустройства. Люди ходили и смотрели на этот плакат. Но там нужны были совсем другие деньги тогда.

- А когда люди видели…

- Да, когда видели, что по факту получается и сверялись с этими картинками и смотрят: не то! (ухмыляется) Нарисовали красиво, но на бОльшую сумму, а выделили меньшие деньги. Плюс мешали работать, когда не оплачивали наши счета за выполненные работы. Отсюда и негатив у людей. У меня этот объект комом встал, не самые приятные воспоминания о нем.

ОФИЦИАЛЬНО

«Дело заведено на неустановленный круг лиц из числа руководителей фирмы»

- В УМВД поступил сигнал из другого ведомства. Была проведена экспертиза, в ходе которой удалось установить несоответствие выполненного объема работ с оплаченным. Было выявлено завышение стоимости отдельных видов работ в целом на сумму в 837 тысяч рублей. Уголовное дело заведено на неустановленный круг лиц из числа руководителей фирмы, выполнявшей благоустройство озера «Кирпичка». Пока обвинение никому не предъявлено.

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

«Неоднократно от подрядчика требовали нарастить темпы работ и увеличить число персонала»

- На объекте благоустройства подрядчик должен был обустроить тротуары, уложить плиточное покрытие, установить светильники на солнечных батареях, ограждения, скамейки и урны и выполнить озеленение. Срок окончания работ по договору – 1 сентября 2019 года. Однако в контрактные сроки подрядчик не уложился – к тому же работы не были выполнены в полном объёме, - говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии Омска. – В адрес подрядной организации со стороны неоднократно направлялись требования принять меры: нарастить темпы производства работ, увеличить количество персонала на объекте, ввести дополнительные рабочие смены, чтобы сократить отставание от графика. По факту ситуация не менялась, - оставшиеся виды работ пришлось доделывать заказчику самостоятельно. Впоследствии в отношении ООО «ПСФ» заказчиком работ велась претензионно-исковая работа в рамках гарантийных обязательств: в частности, по обязанию исправить выявленные дефекты. Подрядчик в добровольном порядке отказывался их исполнять, в связи с этим «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ) обратилось в июле прошлого года в Арбитражный суд Омской области. Уже 2 сентября 2020 года решением суда исковые требования заказчика были удовлетворены в полном объеме, после чего исполнительный лист направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Учитывая, что фактически решение суда не было исполнено, в июне 2021 года «УДХБ» направило запрос в службу судебных приставов о ходе исполнительного производства. Затем «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» направило письмо уже в прокуратуру г. Омска о бездействии судебного пристава. Прокуратурой в адрес руководителя ООО «ПСФ» внесено представление. Уже в этом году Арбитражный суд Омской области принял решение о взыскании с ООО «ПСФ» затрат бюджетного учреждения.