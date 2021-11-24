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Общество24 ноября 2021 5:02

Заключенному, сбежавшему из омской колонии, добавили 3 года колонии

Он сбежал в начале осени
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Беглый заключенный отрицать свою вину в суде не стал.

Беглый заключенный отрицать свою вину в суде не стал.

Фото: Артем КИЛЬКИН

12 сентября из омской колонии №13 сбежал заключенный. Мужчина попал в тюрьму еще в 2011 году за несколько тяжких преступлений. Московский суд отправил его в омскую колонию, где он отсидел 10 лет, а потом решил, что можно сбежать.

Мужчина ушел в рабочее время и скрылся в лесу. Недолго ему удавалось прятаться в районе села Троицкое, но полиция нашла его спустя несколько дней. Он пытался найти дорогу в Москву.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину в попытке побега. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Их ему придется отсидеть в добавок к старому сроку.