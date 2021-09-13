Соцсети: в Омске ищут сбежавшего из колонии заключенного

Для побега заключенный выбрал позднюю ночь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неспокойно началась неделя в Омске. Произошло сразу несколько серьезных аварий, в которых пострадали люди, в столице напали на омского музыканта Андрея Бледного, а ночью из колонии сбежал 53-летний преступник. Об этом сообщает телеграмм-канал «ОПЕР Слил». По их информации, мужчину осудили в 2007 году на 16 лет колонии. Оставалось подождать всего-то два года, и на свободу можно было выходить с чистой совестью, но заключенный предпочел побег.

Для этого он выбрал ночь во время празднования Дня города 12 сентября. Около 2:50 при обходе колонии заключенного не нашли. Как сообщает телеграмм канал, его ищут и даже обращались в полицию.

Связаться с УФСИН нам не удалось, а в пресс-службе полиции заявили, что комментариев по этой ситуации не дают, но и опровергать сам факт побега не стали.

По некоторым данным сбежавший заключенный попал в тюрьму совсем не просто так. В его послужном списке есть грабежи, похищение человека, убийство и вымогательство.