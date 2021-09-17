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Происшествия17 сентября 2021 8:00

«Спрашивал, ведет ли дорога в Москву»: Опасного преступника, сбежавшего из омской колонии, задержали

Скрываться ему удавалось почти три дня
Авторы (2):
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Беглец при виде полиции попытался сбежать, но его все равно поймали.

Беглец при виде полиции попытался сбежать, но его все равно поймали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник 13 сентября омичей взволновало сообщение о том, что из колонии сбежал заключенный. Список его преступлений выглядит действительно пугающе. 53-летний мужчина был судим за грабежи, угоны, убийство и похищение человека. Исчез он из колони-поселения №13 под утро, обнаружили это после очередного обхода и сразу обратились в полицию.

Поймать сбежавшего в тот же день не удалось. Он успел отойти от колонии и затаиться. Начались активные поиски. И вот, спустя три дня, 16 сентября, поздним вечером беглеца смоги задержать.

- Около 22:00 часов года в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта находится мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым гражданином, самовольно покинувшим территорию исправительного учреждения. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленник попытался скрыться, убегая в жилой массив микрорайона Ясная Поляна, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе полиции.

Как нам стало известно, во время самого задержания беглец не сопротивлялся. При себе у него не было никакого оружия и одежда на мужчине была обычная: куртка и джинсы. Он б не вызвал подозрений и, возможно, смог бы уйти еще дальше в сторону Омского района, но все вышло иначе. Заключенный у всех встречных и просто местных жителей спрашивал: "Ведет ли эта дорога в Москву?" Омичам такое поведение показалось странным, мужчину они запомнили и сообщили в полицию. После этого события развивались стремительно. В Ясную поляну выехал патруль, при виде которого мужчина попытался сбежать, но его поймали буквально спустя пять минут.

Срок у беглеца был внушительный, 16 лет. Его посадили еще в 2007 году, и все это время он исправно сидел. Оставалось подождать всего 2 года и можно было бы выйти на свободу, но мужчина решил сбежать. Зачем он это сделал, не известно. В показаниях задержанный постоянно путается, меняет версии.

Как уточнили в полиции, на заключенного заведено уголовное дело за побег. Теперь его срок может значительно увеличиться, санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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