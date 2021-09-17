«Спрашивал, ведет ли дорога в Москву»: Опасного преступника, сбежавшего из омской колонии, задержали

Беглец при виде полиции попытался сбежать, но его все равно поймали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник 13 сентября омичей взволновало сообщение о том, что из колонии сбежал заключенный. Список его преступлений выглядит действительно пугающе. 53-летний мужчина был судим за грабежи, угоны, убийство и похищение человека. Исчез он из колони-поселения №13 под утро, обнаружили это после очередного обхода и сразу обратились в полицию.

Поймать сбежавшего в тот же день не удалось. Он успел отойти от колонии и затаиться. Начались активные поиски. И вот, спустя три дня, 16 сентября, поздним вечером беглеца смоги задержать.

- Около 22:00 часов года в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта находится мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым гражданином, самовольно покинувшим территорию исправительного учреждения. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленник попытался скрыться, убегая в жилой массив микрорайона Ясная Поляна, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе полиции.

Как нам стало известно, во время самого задержания беглец не сопротивлялся. При себе у него не было никакого оружия и одежда на мужчине была обычная: куртка и джинсы. Он б не вызвал подозрений и, возможно, смог бы уйти еще дальше в сторону Омского района, но все вышло иначе. Заключенный у всех встречных и просто местных жителей спрашивал: "Ведет ли эта дорога в Москву?" Омичам такое поведение показалось странным, мужчину они запомнили и сообщили в полицию. После этого события развивались стремительно. В Ясную поляну выехал патруль, при виде которого мужчина попытался сбежать, но его поймали буквально спустя пять минут.

Срок у беглеца был внушительный, 16 лет. Его посадили еще в 2007 году, и все это время он исправно сидел. Оставалось подождать всего 2 года и можно было бы выйти на свободу, но мужчина решил сбежать. Зачем он это сделал, не известно. В показаниях задержанный постоянно путается, меняет версии.

Как уточнили в полиции, на заключенного заведено уголовное дело за побег. Теперь его срок может значительно увеличиться, санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.