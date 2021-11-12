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Общество12 ноября 2021 12:30

После жалоб на родителей без масок Роспотребнадзор проверит омские школы и садики

Санитарные врачи устроят рейд
Источник:kp.ru
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После жалоб на родителей без масок Роспотребнадзор проверит омские школы и садики.

После жалоб на родителей без масок Роспотребнадзор проверит омские школы и садики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно о планах регионального Роспотребназора устроить рейд по омским школам и детским садикам. Дело в том, что в ведомство неоднократно поступали сигналы о родителях, которые приходят в учреждения образования без медицинских масок. Об этом, судя по всему, сообщали в администрациях школ и садиков.

Поэтому в ближайшее время Роспотребнадзор проведет рейд против безмасочников. В каких конкретно учреждениях пройдут проверки, в ведомстве по понятным причинам не указывают. Нарушителям грозят крупные штрафы. Добавим, что ранее власти дали понять, что не будут наказывать омичей за ношение масок на подбородках.