После жалоб на родителей без масок Роспотребнадзор проверит омские школы и садики. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно о планах регионального Роспотребназора устроить рейд по омским школам и детским садикам. Дело в том, что в ведомство неоднократно поступали сигналы о родителях, которые приходят в учреждения образования без медицинских масок. Об этом, судя по всему, сообщали в администрациях школ и садиков.

Поэтому в ближайшее время Роспотребнадзор проведет рейд против безмасочников. В каких конкретно учреждениях пройдут проверки, в ведомстве по понятным причинам не указывают. Нарушителям грозят крупные штрафы. Добавим, что ранее власти дали понять, что не будут наказывать омичей за ношение масок на подбородках.