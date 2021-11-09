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Общество9 ноября 2021 12:04

Омичам намекнули, что не станут штрафовать их за ношение маски на подбородке

Нарушение, по мнению властей, должно быть именно осознанным
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Чаще всего безмасочников ловят в транспорте.

Чаще всего безмасочников ловят в транспорте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масочный режим давно и надолго вошел в нашу жизнь. В Омске регулярно устраивают рейды за соблюдением этого требования. И самое частое нарушение - ношение маски на подбородке.

Как выяснилось, штрафовать за это жителей Омска не будут. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной соблюдению противоковидных мер в регионе.

- Правонарушение должно быть умышленным. Когда сообщается, что оштрафовано 50 граждан, это не значит, что всего 50 человек были без масок. Их может было больше. Остальные просто были предупреждены. Отговорки разные: кому-то неудобно носить маски в душном салоне, кто-то не может дышать, - сказал замначальника управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Андрей Звонов.

– Правонарушение должно быть умышленным. Когда мы говорим, что к ответственности привлечено 50 граждан, это не значит, что всего 50 человек были без масок. Их может было 250. Остальные были предупреждены. Кому-то неудобно носить маски в душном салоне, кто-то не может дышать, но проверки будут продолжаться, – сказал Звонов.