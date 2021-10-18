«Надо дождаться окончания расследования»: Омский депутат Андрей Кипервар – про обыски у него дома

Обыски прошли в офисе и коттедже (на фото) депутата Заксобрания Андрея Кипервара. Фото: СУ СК России по Омской области

В конце прошлой недели появилась информация про обыски, которые прошли в офисе и дома у депутата регионального Заксобрания Андрея Кипервара. Следственный комитет опубликовал фото с места. Что именно искали силовики и что в итоге нашли, пока неясно.

Известно лишь, что парламентария и по совместительству руководителя Западно-Сибирского металлургического комбината обвиняют в неуплате налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 млн рублей.

Сам Кипервар ситуацию в тот момент никак не комментировал, от дачи показаний он отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ. Долгое время он не выходил на связь, но сегодня, наконец, взял трубку.

– Пока я бы все-таки не хотел комментировать эту ситуацию, надо дождаться окончания расследования.

– А у вас уже была информация, что готовится уголовное дело в отношении вас? Вы понимали, что скоро придут с обысками?

–(После паузы) Давайте все-таки пока подождем с комментариями до окончания следственных действий.

Андрей Яковлевич пообещал рассказать о происходящем, как только ситуация немного прояснится.

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