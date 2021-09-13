Московской страховой отказали в выплате компенсации за падеж птицы на Иртышской птицефабрике

После эпидемии птичьего гриппа Иртышской птицефабрике не придется возвращать выплаты страховщикам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошлой осенью на Иртышской птицефабрике в Омской области произошел массовый падежь птицы из-за птичьего гриппа. Заболевание активно распространялось в регионе, но никто не ожидал, что оно попадет и на крупное предприятие. Тем не менее, тогда пришлось уничтожить почти 1,5 миллиона птиц. За это Иртышская птицефабрика получила от страховой компании из Москвы ОА «ВСК» 213 миллионов. Также птицефабрика претендовала и на выплаты из областного бюджета.

Узнав об этом, страховщики решили попробовать вернуть часть денег, но проиграли в суде дважды. Суд первой инстанции не удовлетворил их требования, с этим решением согласился и 8 арбитражный суд, говорится на сайте арбтража. Требования компании дважды признали некорректными.