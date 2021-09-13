Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 9:16

Московской страховой отказали в выплате компенсации за падеж птицы на Иртышской птицефабрике

Страховщики хотели получить часть выплат назад
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
После эпидемии птичьего гриппа Иртышской птицефабрике не придется возвращать выплаты страховщикам.

После эпидемии птичьего гриппа Иртышской птицефабрике не придется возвращать выплаты страховщикам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошлой осенью на Иртышской птицефабрике в Омской области произошел массовый падежь птицы из-за птичьего гриппа. Заболевание активно распространялось в регионе, но никто не ожидал, что оно попадет и на крупное предприятие. Тем не менее, тогда пришлось уничтожить почти 1,5 миллиона птиц. За это Иртышская птицефабрика получила от страховой компании из Москвы ОА «ВСК» 213 миллионов. Также птицефабрика претендовала и на выплаты из областного бюджета.

Узнав об этом, страховщики решили попробовать вернуть часть денег, но проиграли в суде дважды. Суд первой инстанции не удовлетворил их требования, с этим решением согласился и 8 арбитражный суд, говорится на сайте арбтража. Требования компании дважды признали некорректными.