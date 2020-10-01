Стало известно, как птичий грипп попал на омскую птицефабрику

Карантинные меры продолжают действовать в 9 населенных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области продолжают бороться с распространением птичьего гриппа. Регион долгое время считался "чистым", но в конце лета на территории области зафиксировали первый очаг заражения. Тогда вирус выявили в личном хозяйстве и оперативно объявили карантин. После этого новые очаги стали появляться во многих районах области.

Специалисты Россельхознадзора быстро нашли причину появления опасного вируса в Омской области. В этом оказались виноваты дикие птицы, которые из-за благоприятных погодных условий активно размножались и контактировали с домашними птицами при выгуле больше, чем обычно. От вируса пострадали 16 районов и "Иртышская" птицефабрика. На предприятии, как и во всех личных хозяйствах, пришлось ликвидировать все поголовье кур, а это примерно 1,5 миллиона птиц. Фабрика лишилась возможности производить продукцию на полгода, что существенно сказалось на темпах производства.

Сейчас стали известны причины, по которым птичий грипп мог попасть на Иртышскую птицефабрику. О них рассказал Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов.

- Источником является, конечно же, дикая водоплавающая птица. Потому что во всех очагах, которые были выявлены при расследовании, домашняя птица находилась с дикой в одних водоемах. Озеро находится вблизи птицефабрики, и на нем тоже была водоплавающая птица, - рассказал Подкорытов.

Также он упомянул, что в ведомстве не исключают вины сотрудников, которые имеют личные хозяйства. В поселке Иртышский тоже были обнаружены очаги заражения, поэтому работники фабрики могли занести вирус оттуда.

– На Иртышской птицефабрике уничтожено 1 млн 431 тыс. голов, что составило 1663 тонны. На сегодняшний день там уничтожено все птицепоголовье. Проходит санация помещений. Предприятие разработало схему восстановления, заключило договоры по завозу нового птицепоголовья. Они хотят уже в ближайшее время вернуться к получению продукции, а через два года выйти на продуктивность, которая была до возникновения гриппа птиц, – рассказал начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

В районах области птичий грипп тоже начинает сдавать позиции. Из 16 районов, карантин продолжает действовать в 9. Во всех подворьях, кроме одного, уже провели отчуждение поголовья, фермерам начали выплачивать компенсации.

- Работа по отчуждению будет проведена в ближайшие дни. Во всех остальных случаях в настоящее время специалисты проводят заключительные мероприятия. В ближайшее время на тех территориях, где будут выполнены все предписанные правила, также будут снимать ограничения, - отметил Владимир Плащенко.

По приблизительным подсчетам с личных хозяйств изъяли 36 тонн птицы, это около 17,5 тысяч голов. Пока о точных цифрах говорить рано, но по самым скромным подсчетам на выплаты фермерам придется потратить около 5 миллионов рублей.

Чтобы не допустить повторных вспышек вируса птичьего гриппа, жителей Омской области призывают ответственно относиться к содержанию домашних птиц и не допускать свободного выгула совместно с дикими особями.

- Распространение вируса прекратится, когда дикие особи покинут область, но есть виды птиц, которые остаются на зимовку, поэтому полностью избежать распространения птичьего гриппа поможет только осознанность омичей и безвыгульное содержание домашних птиц, - добавил глава Россельхоза Олег Подкорытов.