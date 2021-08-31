В омском парке на подростка упала вывеска: Это случилось из-за халатности чиновников мэрии

ЧП случилось в парке имени 300-летия Омска. Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области завершила изучение обстоятельств ЧП, случившегося 14 августа в парке имени 300-летия Омска. Там, напомним, на подростка упала металлическая вывеска на входе. Мальчик получил травмы.

В мэрии тогда сообщили, что регулярно осматривают парк и все произошло не по их вине. Подросток в случившемся виноват сам – он подтягивался на опорах вывески. А еще ранее их подпилили злоумышленники, пытавшиеся украсть конструкцию и сдать в металлолом.

Судя по результату проверки, такое объяснение не вполне устроило прокуратуру.

– По результатам проверки руководству БУ г. Омска «Спортивный город» внесено представление из-за несвоевременного контроля за содержанием объекта внешнего благоустройства парк им. 300-летия г. Омска, что создало опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, – сообщает пресс-служба областного ведомства. – Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.